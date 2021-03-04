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WhatsApp запустил важную функцию для пользователей Windows и Mac

04.03.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для настольной версии мессенджера WhatsApp стали доступны голосовые и видеозвонки.

Об этом сообщает Engadget со ссылкой на заявление компании, пишет РИА Новости.

Теперь звонки могут осуществлять пользователи клиента мессенджера для компьютеров Windows и Mac. Голосовые и видеозвонки WhatsApp для ПК работают как в портретной, так и в альбомной ориентации и всегда отображаются поверх других открытых приложений.

WhatsApp тестировал эту функцию с конца 2020 года, когда некоторые пользователи программы получили возможность пользоваться звонками в бета-режиме. Сейчас доступны только вызовы между двумя пользователями. Возможно, WhatsApp расширит функционал, включив в него групповые голосовые и видеозвонки в будущем.
 
 
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Для настольной версии мессенджера WhatsApp стали доступны голосовые и видеозвонки.
 
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