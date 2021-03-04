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Минское «Динамо» проводит второй матч против СКА в Кубке Гагарина. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором команда играет с питерским СКА.
В первой игре, которая прошла во вторник, минчане уступили со счетом 2:4. Второй матч вновь примет Санкт-Петербург.
Всего серия продлится до четырех побед одной из команд. В Минск команды приедут на игры 6 и 8 марта.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 19.30.
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Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором команда играет с питерским СКА.
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