Минское «Динамо» проводит второй матч против СКА в Кубке Гагарина. Онлайн

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч первого раунда Кубка Гагарина, в котором команда играет с питерским СКА.

В первой игре, которая прошла во вторник, минчане уступили со счетом 2:4. Второй матч вновь примет Санкт-Петербург.

Всего серия продлится до четырех побед одной из команд. В Минск команды приедут на игры 6 и 8 марта.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 19.30.

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