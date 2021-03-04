В Минске разыскивают 11-летнего мальчика

Источник материала: ОНТ

В Минске разыскивается 11-летний Максим Лобасов, сообщает Telegram-канал «Разыскивает милиция».

3 марта около 23:00 мальчик ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ребёнку на вид 10-12 лет, худощавого телосложения, рост около 135 см, глаза голубые, волосы светлые.

Максим Лобасов одет в зеленую куртку с капюшоном, шерстяную шапку, синие джинсы, на ногах – высокие сапоги чёрного цвета.

Предположительно может находиться в торговых центрах с воздушными шарами, а также вблизи точек их продаж.

Если вы располагаете информацией о местонахождение мальчика, просьба сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 365-02-40 или на линию 102.

Фото: Telegram-канал «Разыскивает милиция»

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