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В Минске разыскивают 11-летнего мальчика
Источник материала: ОНТ
В Минске разыскивается 11-летний Максим Лобасов,
3 марта около 23:00 мальчик ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ребёнку на вид 10-12 лет, худощавого телосложения, рост около 135 см, глаза голубые, волосы светлые.
Максим Лобасов одет в зеленую куртку с капюшоном, шерстяную шапку, синие джинсы, на ногах – высокие сапоги чёрного цвета.
Предположительно может находиться в торговых центрах с воздушными шарами, а также вблизи точек их продаж.
Если вы располагаете информацией о местонахождение мальчика, просьба сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 365-02-40 или на линию 102.
Фото: Telegram-канал «Разыскивает милиция»
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В Минске разыскивается 11-летний Максим Лобасов, сообщает Telegram-канал «Разыскивает милиция». 3 марта около 23:00 мальчик ушёл из дома и до настоящего времени его...
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