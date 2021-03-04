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Праздничный концерт прошел во Дворце Республики в честь Дня милиции
Источник материала: ОНТ
Во Дворце Республики завершился большой концерт, подготовленный ко Дню милиции. Известные артисты и творческие коллективы спели о чести, верности, отваге – важных понятиях в жизни каждого человека, но особенно ценных для сотрудников милиции.
Подробнее – в видеоинформации.
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Во Дворце Республики завершился большой концерт, подготовленный ко Дню милиции. Известные артисты и творческие коллективы спели о чести, верности, отваге –...
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