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Лукашенко присвоил Вольфовичу звание генерал-лейтенанта
Источник материала: ОНТ
Согласно указу Президента Республики Беларусь от 4 марта 2021 года госсекретарю Совета безопасности генерал-майору Александру Вольфовичу присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенанта,
Александр Вольфович был
Фото: БЕЛТА
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Согласно указу Президента Республики Беларусь от 4 марта 2021 года госсекретарю Совета безопасности генерал-майору Александру Вольфовичу присвоено очередное...
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