Лукашенко присвоил Вольфовичу звание генерал-лейтенанта

Источник материала: ОНТ

Согласно указу Президента Республики Беларусь от 4 марта 2021 года госсекретарю Совета безопасности генерал-майору Александру Вольфовичу присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенанта, передаёт БЕЛТА.

Александр Вольфович был назначен на должность госсекретаря Совета безопасности в январе 2021 года. До этого он возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Cил Республики Беларусь и занимал должность первого заместителя министра обороны.

Фото: БЕЛТА

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