Снова морозы? Прогноз погоды на 5 марта

Источник материала: ОНТ

Календарная весна началась с оттепели. Температура превышала привычные показатели на 6 и более градусов, снег начал активно таять и солнце уже грело по-весеннему. Но зима не торопится уходить. Впереди еще снегопады, метели и морозы.

Завтра погоду в Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты с северо-запада Европы, вслед за которыми будут поступать холодные воздушные массы с севера. В результате температура понизится, пройдут осадки, усилится ветер.

В пятницу облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный снег. Влажность до 90 процентов. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, днем временами порывистый. Атмосферное давление будет расти.

Утром температура воздуха составит от ноля по юго-западу до -6 по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. К середине дня на столбиках термометров будет от -2°С по Витебской области до +2°С по Брестской. В столице – около ноля. К вечеру по северо-востоку температура упадет до -4°С. А теплее всего по юго-западу – около ноля.

В субботу станет поступать более холодная воздушная масса со Скандинавского полуострова. Температура воздуха продолжит понижаться. Ночью -3°С…-9°С, при прояснениях до -11°С. Днем от -3°С до +3°С. Облачно с прояснениями. Пройдет небольшой кратковременный снег. Ветер прогнозируется западный, северо-западный умеренный, днем по северу порывистый. Завершится неделя ненастной погодой. В воскресенье во многих районах сильный порывистый ветер, снег. Погода, к сожалению, не порадует и 8 марта, но ветер постепенно стихнет.

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