В Витебске установили необычный таксофон – по нему нельзя звонить

Источник материала: ОНТ

В Витебске впервые за последние годы снова установили таксофон – только по нему нельзя звонить.

Молодому поколению приходится объяснять, что это за оборудование и как оно работало. В музее экспонату отводится особое место. И скоро он будет не просто вещью из прошлого, а умным аудиогидом. Таксофон снабдят программным обеспечением. Умная машина по нажатию кнопки будет знакомить с историей города и области. А также рассказывать о профессиях, которым обучают в витебском филиале «Академии связи».

В этом музее – самые разные экспонаты, даже телеграф с азбукой Морзе. Так на практике показывают учащимся, какой скачок сделали технологии за последние десятки лет. Не хватает пока ещё одного важного экспоната – старой телефонной будки. Есть и аналог почты – кассы, оформление платежей, а в качестве клиентов – студенты.

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