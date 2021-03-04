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Носкевич: уголовное дело Тихановского передадут прокурору для направления в суд

04.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Носкевич: уголовное дело Тихановского передадут прокурору для направления в суд

Уголовное дело Сергея Тихановского до конца марта будет передано прокурору для дальнейшего направления в суд. Такое заявление сегодня сделал председатель Следственного комитета Иван Носкевич во время рабочей поездки в Гомельскую область.

И сегодня же Иван Носкевич прокомментировал расследование ещё одного резонансного уголовного дела, которое также находится в производстве Центрального аппарата Следственного комитета. Речь идёт о деятельности так называемого Координационного совета.

Иван Носкевич также отметил, что Следственный комитет расследует более 2400 уголовных дел экстремистской направленности. От запрещённых надписей на зданиях до применения насилия в отношении стражей порядка. Сегодняшний разговор состоялся во время посещения главой Следственного комитета предприятия «Гомсельмаш». Один из лидеров белорусского сельхозмашиностроения в прошлом году выпустил более 2000 единиц техники. Его продукция экспортируется в 36 стран мира.

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Уголовное дело Сергея Тихановского до конца марта будет передано прокурору для дальнейшего направления в суд. Такое заявление сегодня сделал председатель...
 
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