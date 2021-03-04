Источник материала: Хартия'97

Космонавты замазали герметиком трещину на МКС 1 4.03.2021, 19:23

Первую трещину в промежуточной камере «Звезды» космонавты обнаружили в октябре 2020 года.

Экипаж Международной космической станции (МКС) покрыл специальным герметиком первую трещину на станции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на переговоры с экипажа с Центром управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA, передает РБК .

«Отлично, хорошая работа, молодец. Перчатками снимешь остатки герметика и в пакет уберешь», — сказал представитель ЦУПа космонавту Сергею Рыжикову.

Ранее экипаж просверлил два отверстия по краям трещины, чтобы снять напряжение в этом участке и подготовить трещину к дальнейшей герметизации. После этого космонавты очистили место утечки спиртовой салфеткой и покрыли специальной смесью на основе герметалла. Как рассказали в ЦУПе, смесь будет застывать полтора часа, после чего трещину покроют каптоновой лентой и поставят заплатку.

В свою очередь «РИА Новости» передает, что Рыжиков замазал клеем из смолы североафриканской хвои два отверстия на концах трещины в корпусе российского модуля МКС «Звезда». После того как космонавт замазал отверстия клеем, он закрыл их фторопластовой пленкой. Затем пленки снимут, места зашкурят и на трещину нанесут второй слой герметалла. Позже на трещину нанесут третий слой герметика и поставят окончательную заплатку.

В конце февраля экипаж МКС провел временную изоляцию «потенциально возможных» трещин на корпусе российского модуля.

Первую трещину в промежуточной камере «Звезды» космонавты обнаружили в октябре 2020 года, и сейчас она заклеена диском из резины и алюминиевой фольги. Вторую возможную трещину экипаж заклеил 24 февраля несколькими слоями пленки, чтобы выяснить, есть ли в этом месте утечка.

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