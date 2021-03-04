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Лидер ОГП вышел на свободу
Источник материала: Хартия'97
Лидер ОГП вышел на свободу
Николай Козлов провел на Окрестина трое суток.
Председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов освобожден 4 марта из минского ЦИП на Окрестина.
Как
«Мы полагали, что его отправили отбывать 15 суток, однако позавчера участковый сказал, что Николай задержан до суда по другому протоколу. Всего на него составлено три протокола за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов», — сказала она.
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Николай Козлов провел на Окрестина трое суток.
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