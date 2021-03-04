Источник материала: Хартия'97

Лидер ОГП вышел на свободу 1 4.03.2021, 19:17

Николай Козлов

Николай Козлов провел на Окрестина трое суток.

Председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов освобожден 4 марта из минского ЦИП на Окрестина.

Как сообщила БелаПАН заместитель главы ОГП Антонина Ковалева, Козлова отпустили спустя 72 часа после задержания 1 марта.

«Мы полагали, что его отправили отбывать 15 суток, однако позавчера участковый сказал, что Николай задержан до суда по другому протоколу. Всего на него составлено три протокола за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов», — сказала она.

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