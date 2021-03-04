Источник материала: Хартия'97

Коболев: Есть большой шанс, что Северный поток-2 не заработает 4.03.2021, 19:08

фото: maksim shemetov (reuters)

Многие компании выходят из токсичного проекта.

По мнению главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, есть большой шанс, что российский трубопровод Северный поток 2 так и не заработает. Об этом он заявил в программе Радио НВ .

«Я считаю, что санкции, которые сейчас были внедрены американским правительством, эффективно работают. Мы видим, как компания одна за другой выходят из этого проекта. Страховые компании, крупные нефтегазовые компании останавливают дальнейшее финансирование», — отметил Коболев.

По мнению Коболева Северный поток 2 уже стал настолько токсичным, что для частных участников, он более является отрицательным, чем положительным. Также он добавил, что немецкое правительство проводит очень жесткую и принципиальную политику, чтобы завершить этот проект любой ценой.

В то же время глава Нафтогаза отметил, что многое в вопросе строительства Севпотока 2 будет зависеть и от Украины.

«Я думаю, что очень важно, чтобы мы не уменьшали темп и продолжали двигаться по пути реформ газового рынка. Потому что это один из главных аргументов, которые мы, как страна, используем в переговорах с Западом о необходимости остановить этот поток. Потому что русские со своей стороны говорят „смотрите, Украина — это не какая-то неадекватная страна, происходят какие-то странные вещи, поэтому нам надо переместить транзит газа из Украины в другое место“. Вот эти странные вещи не должны происходить», — отметил Коболев.

По мнению главы Нафтогаза, если Украина завершит реформу газового рынка, внедрит полноценный сбалансированный прозрачный рынок газа на всех сегментах включая население и выровняет ситуацию с тепловой генерацией — это станет лучшим аргументом и козырем для украинской переговорной команды в войне с Северным потоком 2.

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