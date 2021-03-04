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В пятницу в Беларуси ожидается до +4 градусов
Источник материала: Хартия'97
В пятницу в Беларуси ожидается до +4 градусов
Будет облачно с прояснениями.
Кратковременные осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 5 марта, сообщили
В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 9. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.
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Будет облачно с прояснениями.
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