Разведка Литвы: КГБ вплотную занимается вербовкой литовцев

Литва является одним из приоритетов разведывательной деятельности Комитета госбезопасности Беларуси, говорится в опубликованном 4 марта докладе «Оценки угроз национальной безопасности — 2021» литовского Департамента государственной безопасности.





В документе отмечено, что «на территории Литвы сотрудники КГБ лишены условий для работы под дипломатическим прикрытием, поэтому наиболее активно они нацеливаются на литовских граждан на территории Беларуси». Утверждается, что интерес для белорусской спецслужбы представляют сотрудники литовской полиции, Службы охраны высокопоставленных лиц, Государственной пограничной службы, судьи, политики, государственные и муниципальные чиновники, сотрудники госпредприятий, а также журналисты, регулярно выезжающие в Беларусь. Сбор информации по ним начинается, «как только они подают запросы на получение визы».

«В 2020 году из-за ограничения передвижений в связи с пандемией у КГБ были ограниченные возможности для зарубежной разведывательной деятельности, — говорится в документе. — Обычно для вербовки граждан Литвы КГБ прибегает к шантажу, использует уязвимости личного характера, подстроенные или реальные инциденты, административные правонарушения или попытки свести цель с лицом, сотрудничающим с КГБ, чтобы заманить ее в компрометирующие отношения, пригодные для шантажа. В краткосрочной перспективе КГБ, вероятно, будет прибегать к агрессивным и запугивающим методам в отношении литовских граждан, чтобы иметь возможность вернуться к теме того, что Литва якобы разжигает протесты в Беларуси».

В ДГБ Литвы подчеркнули, что, «несмотря на жесткую риторику Лукашенко в отношении России перед президентскими выборами, Беларусь остается для РФ важной платформой для ведения разведывательной деятельности против Литвы». Во время политического кризиса в Беларуси, говорится в докладе, «сотрудничество между российскими и белорусскими службами даже активизировалось — руководители российской разведки и спецслужб посещали Минск и оказывали свою поддержку».

В докладе приводится история литовца, работающего администратором баз данных в государственном учреждении, который отправился в Беларусь на день рождения друга. Сообщается, что в гродненском баре он познакомился с девушкой, с которой впоследствии провел ночь.

Следующим утром по пути в гостиницу литовца остановил сотрудник милиции, потребовал для проверки документы и заявил, что занимается делом об ограблении. Далее к ним подошел неизвестный в штатском, который настоял, чтобы литовец сел в припаркованную рядом машину, где был еще один человек. Мужчины стали расспрашивать литовца о его работе, семье и цели приезда в Беларусь, а затем заявили, что он подозревается в ограблении гражданки Беларуси и будет задержан.

Литовец попросил позвонить в посольство своей страны, после чего ему показали компрометирующие снимки, сделанные накануне в квартире девушки, с которой он провел ночь, пригрозив передать их его жене. Литовцу предложили способ избежать преследования — рассказать о работе, охарактеризовать коллег и передать копию баз данных, касающихся граждан Литвы. Ему сказали, что Литве это не навредит, а у него появится возможность подзаработать. Мужчины сообщили литовцу, что свяжутся с ним через мобильное приложение во время его следующей поездки в Беларусь.

По приезде домой литовец «связался с Департаментом госбезопасности, сообщил об инциденте в Беларуси и получил необходимую помощь».