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Николай Козлов вышел на свободу

04.03.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик сидел на Окрестина трое суток.



Председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов освобожден 4 марта из минского ЦИП на Окрестина.

Его задержали 1 марта. Он был приговорен к 15 суткам. Однако, это решение было отменено и политика, продержав три дня отпустили. Своими впечатлениями лидер ОГП поделился с Нашей нивой: "Только в отношении политических заключенных такие меры: им не выдают матрасов, подушек, белья, все спят на досках, никаких прогулок. Лишены всего. Заводили к нам людей из камер, где сидят мелкие хулиганы, так у них всё это есть". 

Впрочем, в категорию "только" попала вся наша страна. Сегодня любое событие, происходящее здесь можно запросто начинать со слов "Только в Беларуси". Увы.
 
 
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Политик сидел на Окрестина трое суток.
 
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