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Николай Козлов вышел на свободу
Источник материала: Партизан
Политик сидел на Окрестина трое суток.
Председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов освобожден 4 марта из минского ЦИП на Окрестина.
Его задержали 1 марта. Он был приговорен к 15 суткам. Однако, это решение было отменено и политика, продержав три дня отпустили. Своими впечатлениями лидер ОГП
Впрочем, в категорию "только" попала вся наша страна. Сегодня любое событие, происходящее здесь можно запросто начинать со слов "Только в Беларуси". Увы.
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Политик сидел на Окрестина трое суток.
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