Азаренко вышла в полуфинал турнира в Дохе, легко победив украинку Свитолину

Источник материала: Tut.by

Белоруска Виктория Азаренко (14 WTA) продолжает побеждать на турнире в Дохе. В четвертьфинале она оказалась сильнее первой сеяной на турнире украинку Элину Свитолину.



Фото: Reuters

Матч длился менее полутора часов, и это учитывая медицинскую паузу (у Виктории возникли проблемы в самом начале матча). В итоге белоруска одержала победу в двух сетах - 6:2, 6:4. Ее следующей соперницей в полуфинале будет победительница пары Мугуруса/Саккари.