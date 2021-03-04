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Азаренко вышла в полуфинал турнира в Дохе, легко победив украинку Свитолину

04.03.2021 20:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Виктория Азаренко (14 WTA) продолжает побеждать на турнире в Дохе. В четвертьфинале она оказалась сильнее первой сеяной на турнире украинку Элину Свитолину.


Фото: Reuters

Матч длился менее полутора часов, и это учитывая медицинскую паузу (у Виктории возникли проблемы в самом начале матча). В итоге белоруска одержала победу в двух сетах - 6:2, 6:4. Ее следующей соперницей в полуфинале будет победительница пары Мугуруса/Саккари.

 
 
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