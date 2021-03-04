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Как за год изменилась пропаганда об интеграции с Россией?
04.03.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
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демонстрирует это на примере сочинской встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.
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Как за год изменилась пропаганда об интеграции с Россией?
Проект Media IQ демонстрирует это на примере сочинской встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.
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