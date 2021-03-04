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Mastercard выпустит платежные карты со сканером отпечатков пальцев
Источник материала: Onliner
Mastercard и Samsung
В картах будет использоваться чип Samsung System LSI Business. Утверждается, что такие карточки будут приниматься любыми кассовыми и платежными терминалами с поддержкой системы Mastercard.
Первые карты с дактилоскопией появятся в Южной Корее к концу 2021 года. Их первыми пользователями, скорее всего, станут корпоративные клиенты, которые чаще других используют международные транзакции.
кассовый аппарат, автономный (портативный), назначение: торговля/услуги/рестораны и гостиницы, СКНО внутри корпуса
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Mastercard и Samsung договорились вместе разработать платежную карту со встроенным дактилоскопическим сенсором. Благодаря этому оплачивать покупки можно будет без...
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