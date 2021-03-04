Mastercard выпустит платежные карты со сканером отпечатков пальцев

Источник материала: Onliner

Mastercard и Samsung договорились вместе разработать платежную карту со встроенным дактилоскопическим сенсором. Благодаря этому оплачивать покупки можно будет без необходимости ввода пин-кода. Заодно и «ковидная» тема актуализировала продукт — физический контакт с клавиатурой терминала исключен.

В картах будет использоваться чип Samsung System LSI Business. Утверждается, что такие карточки будут приниматься любыми кассовыми и платежными терминалами с поддержкой системы Mastercard.

Первые карты с дактилоскопией появятся в Южной Корее к концу 2021 года. Их первыми пользователями, скорее всего, станут корпоративные клиенты, которые чаще других используют международные транзакции.