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Mastercard выпустит платежные карты со сканером отпечатков пальцев

04.03.2021 20:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Mastercard и Samsung договорились вместе разработать платежную карту со встроенным дактилоскопическим сенсором. Благодаря этому оплачивать покупки можно будет без необходимости ввода пин-кода. Заодно и «ковидная» тема актуализировала продукт — физический контакт с клавиатурой терминала исключен.

В картах будет использоваться чип Samsung System LSI Business. Утверждается, что такие карточки будут приниматься любыми кассовыми и платежными терминалами с поддержкой системы Mastercard.

Первые карты с дактилоскопией появятся в Южной Корее к концу 2021 года. Их первыми пользователями, скорее всего, станут корпоративные клиенты, которые чаще других используют международные транзакции.

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Mastercard и Samsung договорились вместе разработать платежную карту со встроенным дактилоскопическим сенсором. Благодаря этому оплачивать покупки можно будет без...
 
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