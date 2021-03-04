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Фотофакт: в Минске снесли здание галереи «Ў»

04.03.2021 20:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На месте здания на площади Победы, где некогда располагалась культовая галерея «Ў», сегодня уже ничего нет. Впрочем, долго это место пустым оставаться не будет — здесь «А-100 Девелопмент» начинает строить элитный жилой комплекс DEPO. Срок сдачи проекта — 2025 год.

Обещают построить дома высотой 5—7 этажей, всего здесь будет 554 квартиры. Высота потолков — не меньше трех метров, окна в пол, подземный паркинг и т. д. Пока же обстановка выглядит так.

Фотофакт: в Минске снесли здание галереи «Ў»
Фотофакт: в Минске снесли здание галереи «Ў»
Фотофакт: в Минске снесли здание галереи «Ў»
Фотофакт: в Минске снесли здание галереи «Ў»

 
 
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На месте здания на площади Победы, где некогда располагалась культовая галерея «Ў», сегодня уже ничего нет. Впрочем, долго это место пустым оставаться не будет —...
 
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