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Фотофакт: в Минске снесли здание галереи «Ў»
Источник материала: Onliner
На месте здания на площади Победы, где некогда располагалась культовая галерея «Ў», сегодня уже ничего нет. Впрочем, долго это место пустым оставаться не будет — здесь «А-100 Девелопмент» начинает строить элитный жилой комплекс DEPO. Срок сдачи проекта — 2025 год.
Обещают построить дома высотой 5—7 этажей, всего здесь будет 554 квартиры. Высота потолков — не меньше трех метров, окна в пол, подземный паркинг и т. д. Пока же обстановка выглядит так.
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На месте здания на площади Победы, где некогда располагалась культовая галерея «Ў», сегодня уже ничего нет. Впрочем, долго это место пустым оставаться не будет —...
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