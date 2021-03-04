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Лукашенко на вручении госнаград: Нация может развиваться только на позитивных идеях

04.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нация может развиваться только на позитивных идеях, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на вручении государственных наград.

Торжественная церемония была посвящена нескольким датам: день белорусской милиции, который отмечают сегодня, и предстоящий женский день. Во Дворец Независимости пригласили более 30 человек со всей страны. Женщин, которые воспитывают пять и более детей, президент наградил Орденом Матери. Высшему офицерскому составу вручил генеральские погоны. Наград удостоились люди, которые себя проявили в профессии.

«За годы независимости у нас сформировалось общество, которое хорошо осознает, что фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный созидательный труд, сплоченность и взаимовыручка. По-другому быть не должно. Ведь мы живем на родной земле, мы единый народ, любим свою страну и сделаем все, чтобы дети и внуки жили в мире и согласии», – заявил глава государства.

Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто на своем месте делает страну сильнее и подчеркнул: в Год национального единства государственные награды имеют особый вес и статус.



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Торжественная церемония была посвящена нескольким датам: день белорусской милиции, который отмечают сегодня, и предстоящий женский день.
 
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