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Лукашенко на вручении госнаград: Нация может развиваться только на позитивных идеях
04.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нация может развиваться только на позитивных идеях, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на вручении государственных наград.
Торжественная церемония была посвящена нескольким датам: день белорусской милиции, который отмечают сегодня, и предстоящий женский день. Во Дворец Независимости пригласили более 30 человек со всей страны. Женщин, которые воспитывают пять и более детей, президент наградил Орденом Матери. Высшему офицерскому составу вручил генеральские погоны. Наград удостоились люди, которые себя проявили в профессии.
Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто на своем месте делает страну сильнее и подчеркнул: в Год национального единства государственные награды имеют особый вес и статус.
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Торжественная церемония была посвящена нескольким датам: день белорусской милиции, который отмечают сегодня, и предстоящий женский день.
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