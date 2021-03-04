|
Освежим память. О чем говорил Караев 16 августа
04.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Навеяно сливом записи с голосом человека, похожим на голос экс-министра МВД.
Юрий Караев отвечает на вопросы журналистов на митинге сторонников Александра Лукашенко, 16 августа 2020-го. Скриншот видео
BYPOL
Мы же напомним о том, что тогда еще министр Юрий Караев
Караев буквально в нескольких словах высказал сожаление о гибели Александра Тарайковского, похороненного накануне:
— Мне очень жаль этого погибшего, еще больше — этих побитых, они тоже пострадали.
И тут же добавил:
— А само больше — моих 129 сотрудников.
Позже, уже не будучи министром, Караев
— Любой бунтовщик, любой восставший, любой протестун, любой революционер — это сторонник темной силы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Навеяно сливом записи с голосом человека, похожим на голос экс-министра МВД.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)