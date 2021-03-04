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Освежим память. О чем говорил Караев 16 августа

04.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Навеяно сливом записи с голосом человека, похожим на голос экс-министра МВД.

Освежим память. О чем говорил Караев 16 августа

Юрий Караев отвечает на вопросы журналистов на митинге сторонников Александра Лукашенко, 16 августа 2020-го. Скриншот видео

BYPOL опубликовал аудиозапись с голосом человека, похожим на голос экс-министра МВД Юрия Караева. Утверждается, что это было его прощальное и напутственное обращение к сотрудникам ГУБОПиК. Напомним, Караев был отправлен в отставку в конце октября 2020-го и направлен помощником президента в Гродненскую область. Его место занял Иван Кубраков.

Мы же напомним о том, что тогда еще министр Юрий Караев говорил 16 августа, после того, как стали известны факты о пытках и избиениях задержанных. В тот день на улицы Минска и других городов страны вышли сотни тысяч белорусов в знак простеста против насилия со стороны силовиков.

Караев буквально в нескольких словах высказал сожаление о гибели Александра Тарайковского, похороненного накануне:

— Мне очень жаль этого погибшего, еще больше — этих побитых, они тоже пострадали.

И тут же добавил:

— А само больше — моих 129 сотрудников.

Позже, уже не будучи министром, Караев не жалел черных красок для сторонников перемен:

— Любой бунтовщик, любой восставший, любой протестун, любой революционер — это сторонник темной силы.

 
Теги: Минск
 
 
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Навеяно сливом записи с голосом человека, похожим на голос экс-министра МВД.
 
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