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В Турции разбился военный вертолет

04.03.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Турции разбился военный вертолет

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  • 4.03.2021, 20:34
В Турции разбился военный вертолет
Фото: РИА Новости

Погибли по меньшей мере девять военнослужащих.

На востоке Турции в четверг, 4 марта, потерпел крушение военный вертолет. Погибли по меньшей мере девять военнослужащих, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Принадлежащий нашим сухопутным войскам вертолет типа Cougar вылетел в 13:55 из Бингеля в Татван. Связь с ним была прервана в 14:25. Было установлено, что девять наших военных погибли, еще четверо получили ранения", - говорится в сообщении.

К месту крушения вертолета для оказания помощи выжившим были отправлены машины скорой помощи, спасатели и военные. Раненых госпитализировали.

О причинах катастрофы пока не сообщается. По неофициальным данным, причиной аварии могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность летательного аппарата.

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Погибли по меньшей мере девять военнослужащих.
 
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