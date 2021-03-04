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В Турции разбился военный вертолет
Источник материала: Хартия'97
В Турции разбился военный вертолет
Погибли по меньшей мере девять военнослужащих.
На востоке Турции в четверг, 4 марта, потерпел крушение военный вертолет. Погибли по меньшей мере девять военнослужащих,
"Принадлежащий нашим сухопутным войскам вертолет типа Cougar вылетел в 13:55 из Бингеля в Татван. Связь с ним была прервана в 14:25. Было установлено, что девять наших военных погибли, еще четверо получили ранения", - говорится в сообщении.
К месту крушения вертолета для оказания помощи выжившим были отправлены машины скорой помощи, спасатели и военные. Раненых госпитализировали.
О причинах катастрофы пока не сообщается. По неофициальным данным, причиной аварии могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность летательного аппарата.
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Погибли по меньшей мере девять военнослужащих.
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