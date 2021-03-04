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Болгария откроет курорты для белорусов

04.03.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Болгария откроет курорты для белорусов

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  • 4.03.2021, 19:47
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Болгария откроет курорты для белорусов

Но есть одно «если».

Одна из самых популярных у белорусов, любящих море, стран - Болгария - готовит свои курорты к летнему сезону. Сейчас идет аккредитация, в том числе, белорусских турагентств, которые будут работать с болгарскими компаниями. Эти вопросы решаются на высоком уровне - ими занимается заместитель премьер-министра Болгарии, рассказал посол этой страны в Беларуси Георги Василев.

- Болгария ждет белорусов на своих курортах, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, - цитирует дипломата БелТА.

Посол напомнил, что граждане Беларуси могут приехать на болгарское побережье как по шенгенской визе, так и по национальной визе Болгарии, которая тоже стоит 35 евро (напомним, шенген обойдется в такую же сумму с 1 июля).

Что касается нынешней эпидемической ситуации, то Георги Василев добавил: сейчас Беларусь не входит в перечень стран, гражданам которых запрещено посещать Болгарию.

- Если эпидемиологическая ситуация к отпускному сезону не ухудшится, а будет такой, как сейчас, то туристический сезон в Болгарии состоится, - подчеркнул представитель страны.

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