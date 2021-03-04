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Из-за сильного ветра в Беларуси объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: Навiны
Из-за сильного ветра в Беларуси объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики сообщают, что 7 марта во многих районах страны ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать о 15-20 м/с.
При порывистом ветре спасатели
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Из-за сильного ветра в Беларуси объявлено штормовое предупреждение.
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