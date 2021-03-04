В Брюсселе обсудили меры политического и экономического давления на режим Лукашенко

Представитель экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский совершил рабочий визит в Брюссель.





Как сообщает сайт Тихановской, в ходе трехдневного визита Ковалевский провел встречи в МИД Бельгии, Генеральном директорате по добрососедству и переговорам о расширении (DG NEAR) и Европейской службе внешних связей Еврокомиссии.

«В ходе встреч обсуждались меры политического, финансового, экономического и санкционного давления на режим Лукашенко с целью остановить репрессии, освободить политзаключенных и провести новые выборы», — говорится в сообщении.

Помимо этого, речь шла о помощи для репрессированных белорусов, независимых медиа, гражданского общества, включая стачкомы и движение рабочих, частных бизнесов, пострадавших от преследования режима.

Обсуждался также «всеобъемлющий план помощи ЕС для Беларуси на период транзита и после проведения демократических выборов и другие шаги по организации макроэкономической помощи для Беларуси».

Рабочая поездка Валерия Ковалевского продолжится в Берлине, где запланированы встречи в федеральных учреждениях, политических структурах и аналитических центрах Германии.

Европейский союз ввел санкции в отношении представителей Беларуси, которые, как утверждается, тем или иным образом причастны к фальсификации президентских выборов 9 августа и последовавшим репрессиям в отношении мирных граждан. Изначально санкции были введены 2 октября, список подпадающих под их действие лиц был расширен вторым и третьим пакетами 6 ноября и 17 декабря соответственно. Отличием третьего пакета стало то, что помимо персоналий в него включены организации. Сейчас санкции распространяются на 88 физических и семь юридических лиц.

Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении белорусских властей, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам состоявшегося 22 февраля в Брюсселе заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС.