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Ученые показали, как на самом деле выглядел Ярослав Мудрый
Источник материала: Хартия'97
Ученые показали, как на самом деле выглядел Ярослав Мудрый
Киевский князь вовсе не был седобородым пожилым человеком, как его изображали ранее.
Ученые наново воссоздали лицо киевского князя Ярослава Мудрого, который правил в первой половине 11 века. Голограмма с его изображением отныне будет демонстрироваться в заповеднике София Киевская. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает
Отмечается, что уникальную призму для демонстрации реальной внешности киевского князя сделали на заказ в Дании.
Настоящее лицо Ярослава Мудрого было воссоздано в рамках проекта Украина. Возвращение своей истории.
До этого Ярослава знали по изображению, созданному в советские времена. Оказалось, с реальностью этот образ имеет мало общего. Настоящий князь был без длинной бороды и привлекательней.
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Киевский князь вовсе не был седобородым пожилым человеком, как его изображали ранее.
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