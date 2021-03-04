Источник материала: Хартия'97

Литовская разведка: КГБ Беларуси активно пытается вербовать литовцев при помощи шантажа 2 4.03.2021, 21:05

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КГБшники не гнушаются привлечением интимных отношений, после которых шантажируют фотографиями.

Как сообщает Delfi , литовская разведка заявила, что КГБ Беларуси все более грубо действует против литовцев, а для их вербовки не гнушается и привлечением интимных отношений.

«Действия Комитета госбезопасности Беларуси против граждан Литвы на белорусской территории приобретают все более грубые признаки разведывательной деятельности», – говорится в отчете Департамента госбезопасности и военной разведки Литвы.

Как отмечается в документе, в Литве нет благоприятных условий для действий чекистов под дипломатическим прикрытием, поэтому активную разведывательную деятельность против граждан Литвы КГБ ведет на белорусской территории.

По информации разведки Литвы, КГБ интересуют работники полиции, Службы охраны государственной границы, Службы охраны руководства, судьи, политики, сотрудники стратегических компаний, государственных и муниципальных ведомств, журналисты, которые регулярно ездят в Беларусь. Утверждается, что КГБ начинает собирать информацию о литовских гражданах, как только они подают просьбу о визе.

По информации разведки, КГБ в вербовке литовских граждан, прибывающих в Беларусь, использует компромат, инсценированные аварии, нарушения законов, визовых правил, процедур пересечения границы, а также так называемый метод «медовой ловушки», когда заводятся интимные отношения с лицами, сотрудничающими с КГБ.

В качестве примера Департамент госбезопасности и военной разведки Литвы приводит случай, когда белорусские спецслужбы пытались завербовать 34-летнего литовца, работающего специалистом по надзору за базой данных государственных учреждений. Молодой человек познакомился в баре в Гродно с девушкой Еленой и поехал к ней домой. А утром его машину остановила милиция и потребовала документы, сказав, что расследует кражу. По информации литовской разведки, сидевшие в автомобиле неподалеку мужчины объяснили, что литовца подозревают в том, что он обокрал новую знакомую. Также ему продемонстрировали компромат: фотографии, сделанные в квартире девушки. Съемки обещали передать жене.

Чтобы избежать неприятностей, литовца попросили «рассказать о своем месте работы, охарактеризовать коллег, передать копию базы данных населения». По возвращении в Литву мужчина обратился в литовскую разведку и получил помощь.

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