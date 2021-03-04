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В Украину переехало около 40 белорусских ІТ-компаний
Источник материала: Хартия'97
В Украину переехало около 40 белорусских ІТ-компаний
Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины.
В Украину переехало около 40 белорусских компаний, в которых работает около 2 тыс. сотрудников. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью
"Чтобы привлекать в десятки раз больше айтишников, нам нужно запустить проект "Дія. City", который создает лучшие условия для ведения IT-бизнеса. Он легализует систему с пятипроцентным налогом, с налогом на выведенный капитал, с комфортными, прозрачными условиями труда, с отсутствием советского Трудового кодекса", – сказал Федоров.
Он считает, что корень проблемы лежит в налоговой системе.
"Почему в Беларуси проект по IT-технологиям так взлетел? Потому что там была максимальная либерализация налоговых отношений, то же было с Кремниевой долиной, это же сейчас в Дубае. Нам нужно в корне менять нашу налоговую систему, чтобы становиться привлекательными", – отметил министр.
Белорусские IT-компании, подвергшиеся преследованиям со стороны властей Беларуси, в 2020 году начали перевозить свои офисы в Украину. Министерство цифровой трансформации Украины создало проект IT Relocate для тех, кто хочет переехать.
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Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины.
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