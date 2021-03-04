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Пожар на улице Заречной в агрогородке Пламя

04.03.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Горел жилой дом. Спасатели, оценив обстановку, пытались попасть внутрь дома через дверь, однако она была закрыта изнутри. Пришлось разбить окно. В комнате густой дым, горящая кровать, на которой спал человек. В ту же секунду бойцы МЧС подхватили мужчину и вынесли на свежий воздух. Позже выяснилось, это был хозяин жилища. К этому времени к месту ЧП уже приехала скорая помощь. Бригада медиков осмотрела пострадавшего и с ожогами различной степени тяжести его отвезли в больницу. Пожар спасатели ликвидировали. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - непотушенная сигарета.

 
 
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Горел жилой дом. Спасатели, оценив обстановку, пытались попасть внутрь дома через дверь, однако она была закрыта изнутри. Пришлось разбить окно. В комнате густой...
 
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