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Автодайджест

04.03.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Александр Камович сегодня он оценил дорожную обстановку в стране и мире

Перебегал дорогу на красный и угодил под колеса. В Островце накануне днем произошла авария с участием ребенка. По информации ГАИ, 37-летняя водитель Audi на пешеходном переходе сбила 11-летнего мальчика. Установлено, что школьник ударился в заднюю правую дверь авто, когда перебегал дорогу. После ДТП ребенка с переломом лодыжки госпитализировали.

Спешил на вызов и протаранил забор. В Бресте произошло ДТП с участием автомобиля-такси. Так, накануне вечером 36-летний брестчанин на Toyota выбрал небезопасную скорость движения, не учел погодные условия и состояние проезжей части, в результате чего не справился с управлением. Машина выехала на тротуар и влетела в забор жилого дома. Пострадавших нет, чего не скажешь о машине и ограждении. Водителя такси накажут штрафом.

В Щучине сотрудники милиции потушили автомобиль женщины - та не смогла найти огнетушитель.
Инцидент произошел в райцентре на площади Свободы. Во время движения у водителя Volkswagen из-под приборной панели пошел густой дым. Автоледи остановила машину и вышла из салона. Из-за стресса не смогла набрать спасателей, а просто стояла рядом. В это время мимо проезжали сотрудники РОВД. Офицеры быстро сориентировались, сбили пламя. Машина уцелела, водитель спокойна.

В Польше водитель так спешил на работу, что почти в два раза превысил допустимую скорость. Вместо положенных 120 км/ч он разогнался до 236. Это зафиксировали полицейские и начали преследование. Шофер Audi не смог ничего сказать в свое оправдание, кроме того что спешил на работу. Максимальная сумма штрафа в Польше это 500 злотых. Полицейские решили передать дело в суд, который определит наказание лихачу.

 
Теги: Брест
 
 
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Александр Камович сегодня он оценил дорожную обстановку в стране и мире Перебегал дорогу на красный и угодил под колеса. В Островце накануне днем произошла...
 
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