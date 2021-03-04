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Автодайджест
Источник материала: БT
Александр Камович сегодня он оценил дорожную обстановку в стране и мире
Перебегал дорогу на красный и угодил под колеса. В Островце накануне днем произошла авария с участием ребенка. По информации ГАИ, 37-летняя водитель Audi на пешеходном переходе сбила 11-летнего мальчика. Установлено, что школьник ударился в заднюю правую дверь авто, когда перебегал дорогу. После ДТП ребенка с переломом лодыжки госпитализировали.
Спешил на вызов и протаранил забор. В Бресте произошло ДТП с участием автомобиля-такси. Так, накануне вечером 36-летний брестчанин на Toyota выбрал небезопасную скорость движения, не учел погодные условия и состояние проезжей части, в результате чего не справился с управлением. Машина выехала на тротуар и влетела в забор жилого дома. Пострадавших нет, чего не скажешь о машине и ограждении. Водителя такси накажут штрафом.
В Щучине сотрудники милиции потушили автомобиль женщины - та не смогла найти огнетушитель.
В Польше водитель так спешил на работу, что почти в два раза превысил допустимую скорость. Вместо положенных 120 км/ч он разогнался до 236. Это зафиксировали полицейские и начали преследование. Шофер Audi не смог ничего сказать в свое оправдание, кроме того что спешил на работу. Максимальная сумма штрафа в Польше это 500 злотых. Полицейские решили передать дело в суд, который определит наказание лихачу.
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Александр Камович сегодня он оценил дорожную обстановку в стране и мире Перебегал дорогу на красный и угодил под колеса. В Островце накануне днем произошла...
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