ГАИ Минской области проводит акцию «Трезвый водитель»

Источник материала: ОНТ

Профилактическая акция ГАИ Минской области по выявлению нетрезвых водителей пройдёт с 5 по 9 марта, сообщает агентство «Минск-Новости».

С 5 по 9 марта рейдовые группы в составе сотрудников ГАИ и прочих служб милиции общественной безопасности будут патрулировать территорию Минской области. Места массового отдыха граждан, кафе, магазины и АЗС окажутся под пристальным вниманием патрульных.

С начала 2021 года сотрудники Госавтоинспекции выявили и привлекли к ответственности 393 нетрезвых водителя, 9 из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.

Государственная автоинспекция обращается к гражданам с просьбой проявить бдительность и сообщать о фактах вождения в нетрезвом виде.

Фото: БЕЛТА

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