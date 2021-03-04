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ГАИ Минской области проводит акцию «Трезвый водитель»
Источник материала: ОНТ
Профилактическая акция ГАИ Минской области по выявлению нетрезвых водителей пройдёт с 5 по 9 марта,
С 5 по 9 марта рейдовые группы в составе сотрудников ГАИ и прочих служб милиции общественной безопасности будут патрулировать территорию Минской области. Места массового отдыха граждан, кафе, магазины и АЗС окажутся под пристальным вниманием патрульных.
С начала 2021 года сотрудники Госавтоинспекции выявили и привлекли к ответственности 393 нетрезвых водителя, 9 из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.
Государственная автоинспекция обращается к гражданам с просьбой проявить бдительность и сообщать о фактах вождения в нетрезвом виде.
Фото: БЕЛТА
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Профилактическая акция ГАИ Минской области по выявлению нетрезвых водителей пройдёт с 5 по 9 марта, сообщает агентство «Минск-Новости». С 5 по 9 марта рейдовые...
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