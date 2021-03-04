На стеклозаводе в Елизово началась крупная модернизация

Источник материала: ОНТ

У работников предприятий сегодня была возможность пообщаться с представителями власти.

Сохранение социальной направленности в развитии производства – то, что особенно волнует работников Осиповичского филиала стеклозавода «Елизово». Помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк заверил: в ближайшие годы будут реализованы тезисы VI Всебелорусского народного собрания. Государство поддержит модернизацию производств. А это, в свою очередь, принесет прибыль и привлечёт молодые кадры, которые смогут достойно зарабатывать.

Как модернизация может приносить реальные результаты, знают сотрудники «Ивацевичдрева». Сегодня предприятие посетил помощник Президента – инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик. Для развития были созданы все условия, и к своему вековому юбилею «Ивацевичдрев» подходит с высокими показателями. На встрече сотрудники могли задать и личные вопросы. Рассмотреть их пообещали в ближайшее время.

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