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На стеклозаводе в Елизово началась крупная модернизация

04.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На стеклозаводе в Елизово началась крупная модернизация

У работников предприятий сегодня была возможность пообщаться с представителями власти. 

Сохранение социальной направленности в развитии производства – то, что особенно волнует работников Осиповичского филиала стеклозавода «Елизово». Помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк заверил: в ближайшие годы будут реализованы тезисы VI Всебелорусского народного собрания. Государство поддержит модернизацию производств. А это, в свою очередь, принесет прибыль и привлечёт молодые кадры, которые смогут достойно зарабатывать. 

Как модернизация может приносить реальные результаты, знают сотрудники «Ивацевичдрева». Сегодня предприятие посетил помощник Президента – инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик. Для развития были созданы все условия, и к своему вековому юбилею «Ивацевичдрев» подходит с высокими показателями. На встрече сотрудники могли задать и личные вопросы. Рассмотреть их пообещали в ближайшее время. 

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У работников предприятий сегодня была возможность пообщаться с представителями власти.  Сохранение социальной направленности в развитии производства – то, что...
 
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