Министр обороны Беларуси проведёт переговоры по вопросам двустороннего военного сотрудничества в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию

Источник материала: ОНТ

4 – 5 марта проходит рабочий визит Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина в Российскую Федерацию, сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны Республики Беларусь.

В рамках визита в Минобороны России состоятся переговоры глав оборонных ведомств двух стран, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Фото: БЕЛТА

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