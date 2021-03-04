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Министр обороны Беларуси проведёт переговоры по вопросам двустороннего военного сотрудничества в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию

04.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министр обороны Беларуси проведёт переговоры по вопросам двустороннего военного сотрудничества в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию

4 – 5 марта проходит рабочий визит Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина в Российскую Федерацию, сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны Республики Беларусь.

В рамках визита в Минобороны России состоятся переговоры глав оборонных ведомств двух стран, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Фото: БЕЛТА

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4 – 5 марта проходит рабочий визит Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина в Российскую Федерацию, сообщает официальный...
 
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