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«Людям, злоупотребляющим алкоголем, нужна помощь». Один день из жизни участкового инспектора
Источник материала: ОНТ
У преступников нет выходных. Потому и порядок приходится охранять каждый день. Наш следующий репортаж именно о таком человеке. Один день из жизни участкового.
Он обещает, и она верит – а как иначе, ведь материнское сердце. Валентина Михайловна, защищая сына, сейчас скромно промолчит, что еще несколько дней назад он накинулся на нее с ножом. 2,5 рубля! Вот цена жизни самого родного человека. Он требовал, а денег не было. Тогда на помощь пришла милиция.
Александр Шалай, которого так искренне благодарит Валентина Михайловна, – участковый. Он не раз предотвращал последствия скандалов в этой семье. Как и ещё во многих других в своём районе. Говорит, за тем и шел работать в милицию.
Эта квартира знакома многим недобропорядочным людям не только Минска, но даже области. Рандеву алкоголиков и наркоманов – вполне обычная местная романтика. Неоднократно именно здесь находили тех, кто числится в республиканском розыске. Постоялец – Андрей Максимович – просто очень гостеприимный.
Таким особым радушием страдают несколько человек в районе. Но притоны – под пристальным вниманием участкового. Если не проверять, людей, для которых асоциальный образ жизни – норма, будет как грязи в этих комнатах. Район – один самых криминальных. Улица Могилёвская. Недалеко вокзал. Любители незаконных приключений стекаются сюда порой со всей страны.
Увидел правонарушение или почувствовал на себе. Звонить сюда. Чаще жалобы от соседей. Александр Шалай уверен, что белорусы в большинстве своём – народ спокойный. Но исключения есть. И когда кто-то поздно вечером устраивает страсти по итальянскому сценарию со всеми вытекающими, даже самый терпеливый не молчит.
И вновь на улицы. Основная работа именно здесь. Здесь же граждане сами милицию находят, и звонить не надо. А милиция находит свой контингент. С сожалением Александр Шалай добавляет, что идеальное общество – разве что мечта. Всегда будут те, кто хочет посеять хаос. А значит, его работа и служба коллег будут нужны всегда. Не ради звездочек – во имя долга.
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У преступников нет выходных. Потому и порядок приходится охранять каждый день. Наш следующий репортаж именно о таком человеке. Один день из жизни участкового. Он...
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