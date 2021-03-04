«Людям, злоупотребляющим алкоголем, нужна помощь». Один день из жизни участкового инспектора

Источник материала: ОНТ

У преступников нет выходных. Потому и порядок приходится охранять каждый день. Наш следующий репортаж именно о таком человеке. Один день из жизни участкового.

Он обещает, и она верит – а как иначе, ведь материнское сердце. Валентина Михайловна, защищая сына, сейчас скромно промолчит, что еще несколько дней назад он накинулся на нее с ножом. 2,5 рубля! Вот цена жизни самого родного человека. Он требовал, а денег не было. Тогда на помощь пришла милиция.

Валентина Ляцкая: «Сын выпивает, конфликты ведет, я на помощь всегда вызываю. Благодарность, большая благодарность Александру Анатольевичу и всей милиции. Благодаря милиции мы живем спокойно и надежно. У них работа сложная, ответственная, пусть их Бог спасает и сохраняет».

Александр Шалай, которого так искренне благодарит Валентина Михайловна, – участковый. Он не раз предотвращал последствия скандалов в этой семье. Как и ещё во многих других в своём районе. Говорит, за тем и шел работать в милицию.

Александр Шалай, старший участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД г. Минска: «Какая-то милицейская романтика, хотелось помогать людям. Потому что сам рос в таком районе, который очень славился асоциальным контингентом. Было видно, что людям нужна помощь, тем, которые злоупотребляют алкоголем, с ними нужно общаться как-то по-человечески, стараться договариваться, они рабы своей привычки. Сейчас мы с вами посетим одну из квартир, которая состоит у нас на списочном учете».

Эта квартира знакома многим недобропорядочным людям не только Минска, но даже области. Рандеву алкоголиков и наркоманов – вполне обычная местная романтика. Неоднократно именно здесь находили тех, кто числится в республиканском розыске. Постоялец – Андрей Максимович – просто очень гостеприимный.

Таким особым радушием страдают несколько человек в районе. Но притоны – под пристальным вниманием участкового. Если не проверять, людей, для которых асоциальный образ жизни – норма, будет как грязи в этих комнатах. Район – один самых криминальных. Улица Могилёвская. Недалеко вокзал. Любители незаконных приключений стекаются сюда порой со всей страны.

Александр Шалай, старший участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД г. Минска: «К нам обращаются не только по алкоголикам. Какие-то житейские вопросы, люди деньги одалживают друг другу, потом не возвращают. Работа участкового инспектора милиции – это очень широкий спектр проблем, которые надо решать».

Увидел правонарушение или почувствовал на себе. Звонить сюда. Чаще жалобы от соседей. Александр Шалай уверен, что белорусы в большинстве своём – народ спокойный. Но исключения есть. И когда кто-то поздно вечером устраивает страсти по итальянскому сценарию со всеми вытекающими, даже самый терпеливый не молчит.

И вновь на улицы. Основная работа именно здесь. Здесь же граждане сами милицию находят, и звонить не надо. А милиция находит свой контингент. С сожалением Александр Шалай добавляет, что идеальное общество – разве что мечта. Всегда будут те, кто хочет посеять хаос. А значит, его работа и служба коллег будут нужны всегда. Не ради звездочек – во имя долга.

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