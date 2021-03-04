Виктория Алешко о правоохранителях: это наши защитники, блюстители закона

Источник материала: ОНТ

Чтобы преодолеть раскол в обществе, белорусы должны научиться уважать правоохранителей и друг друга. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко.

Певица рассказала, как относится к правоохранителям, для которых она исполнила две композиции на концерте ко Дню милиции.

Виктория Алешко: «Во-первых, есть такая профессия – Родину защищать. Поэтому это люди, к которым ты всегда можешь обратиться. И ты так всегда и делаешь, если что. Кто-то громко музыку крутит ночью, куда ты бежишь? Ты звонишь в милицию. Что-то с тобой на улице произошло, могут сумку вырвать из рук или в магазине могут вытащить телефон. Ты что делаешь? Ты тоже бежишь к милиционеру. Это защитники наши, блюстители закона».

Виктория ответила на вопрос, что нужно сделать, чтобы вернуться в те времена, когда мы делились просто на мужчин и женщин, а не на «ябатек» и «невероятных».

Виктория Алешко: «Нужно научиться уважать друг друга, прежде всего, и прислушиваться. И доверять – доверять друг другу, доверять правоохранителям, доверять близким людям, доверять новостникам. Понятно, что информации сейчас очень много. Нужно слушать и читать разную информацию. Но в этот же момент нельзя слепо вестись на что-то, это все нужно перепроверять. Нужно думать только своим умом. Нельзя слепо следовать за толпой».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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