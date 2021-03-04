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Виктория Алешко о правоохранителях: это наши защитники, блюстители закона
Источник материала: ОНТ
Чтобы преодолеть раскол в обществе, белорусы должны научиться уважать правоохранителей и друг друга. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко.
Певица рассказала, как относится к правоохранителям, для которых она исполнила две композиции на концерте ко Дню милиции.
Виктория ответила на вопрос, что нужно сделать, чтобы вернуться в те времена, когда мы делились просто на мужчин и женщин, а не на «ябатек» и «невероятных».
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Чтобы преодолеть раскол в обществе, белорусы должны научиться уважать правоохранителей и друг друга. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ...
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