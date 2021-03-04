Виктория Алешко о травле после выборов: не вступаю в полемику, не хочу пиариться на этом

Источник материала: ОНТ

Публичные люди не должны реагировать на нападки в соцсетях, так как их поведение является примером для многих. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко.

Отвечая на вопрос, все ли друзья певицы прошли проверку событиями 2020 года, Алешко отметила, что она в этом плане счастливый человек – из близкого окружения от нее никто не отвернулся. Но при этом Виктория подвергалась нападкам в соцсетях.

Виктория Алешко: «Я никогда не вступаю в полемику в соцсетях, особенно, если меня провоцируют. По одной простой причине: я – публичный человек, на меня смотрят, я подаю пример. И если я включу свое детское, что скрывать, свое детское "быдло" – ох, какой резонанс будет! А мне этого не хочется. Не хочу на этом пиариться, не хочу пиариться на скандале. Я понимаю, что это вообще сейчас очень модно, но мне проще проигнорировать. Мне так веселее».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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