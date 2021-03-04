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Виктория Алешко о травле после выборов: не вступаю в полемику, не хочу пиариться на этом
Источник материала: ОНТ
Публичные люди не должны реагировать на нападки в соцсетях, так как их поведение является примером для многих. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко.
Отвечая на вопрос, все ли друзья певицы прошли проверку событиями 2020 года, Алешко отметила, что она в этом плане счастливый человек – из близкого окружения от нее никто не отвернулся. Но при этом Виктория подвергалась нападкам в соцсетях.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Публичные люди не должны реагировать на нападки в соцсетях, так как их поведение является примером для многих. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на...
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