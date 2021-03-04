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Виктория Алешко: когда у людей очень много свободного времени, они ищут поводы для протеста
Источник материала: ОНТ
Протесты в Беларуси можно назвать искусственными, так как некоторые люди начинают искать, чем бы они могли быть недовольны. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко.
Певица ответила на вопрос, что должно произойти, чтобы она вышла на улицу протестовать.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Протесты в Беларуси можно назвать искусственными, так как некоторые люди начинают искать, чем бы они могли быть недовольны. Об этом в эфире программы «Марков....
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