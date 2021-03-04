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Виктория Алешко: когда у людей очень много свободного времени, они ищут поводы для протеста

04.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктория Алешко: когда у людей очень много свободного времени, они ищут поводы для протеста

Протесты в Беларуси можно назвать искусственными, так как некоторые люди начинают искать, чем бы они могли быть недовольны. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко. 

Певица ответила на вопрос, что должно произойти, чтобы она вышла на улицу протестовать. 

Виктория Алешко: «Знаете, Божьи законы не велят осуждать и судить другого человека за его действия. Но я скажу про себя. Я – человек, который чего-то добился в этой жизни. Я стараюсь добиться еще каких-то высот. Я иду к своей цели, не сижу на месте, не жду, что на меня свалится что-то сверху. Я ответственна за себя, за своих близких, за родных. Понимаете, на мой взгляд, когда очень-очень много у тебя свободного времени, тогда ты начинаешь думать: "Где это я могу быть не удовлетворен?". И ты начинаешь искать. Мое видение таково».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Протесты в Беларуси можно назвать искусственными, так как некоторые люди начинают искать, чем бы они могли быть недовольны. Об этом в эфире программы «Марков....
 
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