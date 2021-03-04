Виктория Алешко: раньше, чтобы стать звездой эстрады, был нужен талант

Источник материала: ОНТ

В Советском Союзе талант имел большое значение для становления ансамблей и певцов, а телевидение и всесоюзные конкурсы играли огромную роль в популяризации артистов. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко.

Виктория Алешко: «Время сейчас другое. Раньше, чтобы стать такого масштаба звездой, ты должен был иметь действительно настоящий талант, дар Божий, голос – в написании песен, в исполнении песен. А потом уже были всесоюзные конкурсы. И если ансамбль или певец в них выстреливал, то все, из-за того, что все люди прилипали к телевизору и смотрели этот всесоюзный конкурс, этот человек или группа становились известными на весь Союз. А потом же существовала "Песня года" – точно так же. Телевидение тогда играло огромную роль».

Алешко объяснила, почему не принимает участия в песенных конкурсах.

Виктория Алешко: «Не хочу я участвовать в конкурсах после того, как не сложилось у меня в 2000 году со "Славянским базаром". Все как-то рушилось, ощущение было, что не фартит, не получается. Хотя мы были готовы. Ну, может, я психологически не была готова все-таки. И я поняла, что не хочу больше состязаться, мне и так нравится».

Артистка отметила, что отказ от участия в конкурсах не повлиял на ее карьеру.

Виктория Алешко: «Звание [Заслуженной артистки – прим. ред.] мне дали не из-за того, что я участвовала или не участвовала в конкурсах. Во-первых, это произошло пять лет назад. Почти 20 лет я на сцене была уже на тот момент, и вот я удостоилась такого высокого звания, государственной награды. Значит, я все делаю правильно».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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