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Виктория Алешко: раньше, чтобы стать звездой эстрады, был нужен талант

04.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктория Алешко: раньше, чтобы стать звездой эстрады, был нужен талант

В Советском Союзе талант имел большое значение для становления ансамблей и певцов, а телевидение и всесоюзные конкурсы играли огромную роль в популяризации артистов. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко. 

Виктория Алешко: «Время сейчас другое. Раньше, чтобы стать такого масштаба звездой, ты должен был иметь действительно настоящий талант, дар Божий, голос – в написании песен, в исполнении песен. А потом уже были всесоюзные конкурсы. И если ансамбль или певец в них выстреливал, то все, из-за того, что все люди прилипали к телевизору и смотрели этот всесоюзный конкурс, этот человек или группа становились известными на весь Союз. А потом же существовала "Песня года" – точно так же. Телевидение тогда играло огромную роль». 

Алешко объяснила, почему не принимает участия в песенных конкурсах.

Виктория Алешко: «Не хочу я участвовать в конкурсах после того, как не сложилось у меня в 2000 году со "Славянским базаром". Все как-то рушилось, ощущение было, что не фартит, не получается. Хотя мы были готовы. Ну, может, я психологически не была готова все-таки. И я поняла, что не хочу больше состязаться, мне и так нравится». 

Артистка отметила, что отказ от участия в конкурсах не повлиял на ее карьеру. 

Виктория Алешко: «Звание [Заслуженной артистки – прим. ред.] мне дали не из-за того, что я участвовала или не участвовала в конкурсах. Во-первых, это произошло пять лет назад. Почти 20 лет я на сцене была уже на тот момент, и вот я удостоилась такого высокого звания, государственной награды. Значит, я все делаю правильно».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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В Советском Союзе талант имел большое значение для становления ансамблей и певцов, а телевидение и всесоюзные конкурсы играли огромную роль в популяризации...
 
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