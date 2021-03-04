ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автопробег прошел сегодня в честь Дня милиции

04.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Автопробег прошел сегодня в честь Дня милиции

Хорошая традиция – праздновать значимые даты автопробегом. Сказать спасибо силовикам решили в Могилёве. В честь Дня белорусской милиции по улицам проехала автоколонна с государственной символикой.   

Среди участников – представители предприятий, медики, спортсмены, молодёжь. Присоединились и жители области. В колонне – сотня машин. Участники пробега почтили память бойцов легендарного батальона милиции под командованием капитана Владимирова в деревне Гаи. Они погибли в июле 1941-го, защищая Могилёв. Своё «спасибо» патриоты сказали и тем, кто сегодня хранит покой на улицах наших городов. 

Конечная точка маршрута – Могилевский институт МВД. Там прошёл праздничный флешмоб. Поздравили ветеранов и тех, кто сегодня несёт службу.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорошая традиция – праздновать значимые даты автопробегом. Сказать спасибо силовикам решили в Могилёве. В честь Дня белорусской милиции по улицам проехала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помогал делать ремонт пенсионерке и украл $7000. На «заработанные» даже успел купить автомобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by