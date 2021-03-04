Автопробег прошел сегодня в честь Дня милиции

Источник материала: ОНТ

Хорошая традиция – праздновать значимые даты автопробегом. Сказать спасибо силовикам решили в Могилёве. В честь Дня белорусской милиции по улицам проехала автоколонна с государственной символикой.

Среди участников – представители предприятий, медики, спортсмены, молодёжь. Присоединились и жители области. В колонне – сотня машин. Участники пробега почтили память бойцов легендарного батальона милиции под командованием капитана Владимирова в деревне Гаи. Они погибли в июле 1941-го, защищая Могилёв. Своё «спасибо» патриоты сказали и тем, кто сегодня хранит покой на улицах наших городов.

Конечная точка маршрута – Могилевский институт МВД. Там прошёл праздничный флешмоб. Поздравили ветеранов и тех, кто сегодня несёт службу.

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