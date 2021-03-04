Погибли при исполнении служебного долга: истории милиционеров, которые стали примером отваги

Источник материала: ОНТ

Особенная дата сегодня не только у награждённых, а у всех, кто служит или служил в органах правопорядка. День белорусской милиции. Уже 104 года люди в форме каждый день несут службу ради спокойствия и безопасности белорусов. Утром торжества прошли в столице. К известному памятнику на берегу Свислочи съехались те, кто потерял самых дорогих, – отцов, сыновей, мужей.

ГОМЕЛЬ

Ноябрь 1993-го. События, которые развернулись в Гомеле, напоминали голливудский боевик. Наёмный киллер устроил стрельбу в районе привокзальной площади. Началась погоня – на одном из участков преступника преследовал старшина Константин Борисенко. Убегавший начал стрелять, милиционер вёл ответный огонь. Вдруг наемник бросает пистолет и кричит, что сдаётся. Но оказывается, у него в кармане было другое оружие.

Светлана Борисенко, вдова милиционера: «Когда он шёл его задерживать по команде "Руки вверх", он просто в упор его расстрелял вторым оружием. Он поступил так, как и должен был поступить, но мы потеряли и папу, и мужа, и сына потеряли мать с отцом. Это чувство потери остаётся».

Души не чаял в единственной дочери, но Елена почти не помнит папу. Когда его не стало, ей был всего годик. А когда девочка выросла, решила, что тоже хочет помогать людям и поступила в мед на врача. Память об отце – в чёрно-белых фотографиях, трогательных рассказах мамы и родного дяди: младший брат Константина Борисенко с тех пор всегда рядом с племянницей.

Елена Борисенко, дочь погибшего милиционера: «Я всегда в людях в форме пыталась найти, что где-то там должен быть мой отец, он должен прийти, он должен со мной быть. Когда я однажды увидела патруль, я просто сбежала от мамы, мне было около трёх лет, я просто увидела и побежала, потому что решила, что там среди этих патрульных должен быть мой папа. И побежала вслед, думала: папа, папа, – догоню, наверное, может, он придёт. Сейчас я воспринимаю его как ангела-хранителя, просто где-то он меня оберегает, где-то он есть».

Подвиг Константина Борисенко – пример отваги, мужества и верности служебному долгу. Погибший при исполнении спецназовец навечно занесен в списки личного состава УВД. Его именем названа улица, на которой находится база отряда милиции особого назначения.

ВИТЕБСК

Милицейскую форму Марина примерит уже этим летом. Отличница юридического факультета через несколько месяцев получит диплом. Практика, экзамены, защита дипломной работы по теме «Биологические следы в раскрытии преступлений». А дальше – работа в уголовно-исполнительной инспекции.

Марина Дорофеева, студентка Витебского государственного университета им. П.М. Машерова: «Самые главные моменты я помню, когда его провожала и встречала, у него в руках всегда была фуражка, я очень любила её примерять, это самый главный момент. На слуху всегда был отец, это всегда в памяти у мамы и бабушки. Я в 10-м классе уже поняла, что выросла и должна продолжить его дело, так как он много чего не успел сделать в своей жизни».

В этом вузе должен был учиться и её отец, он сдал все экзамены и поступил на заочное. Но студенчество так и не наступило, 27 июля 2003 года во время службы его не стало. Свою последнюю фотографию с дочерью он сделал накануне 8 Марта.

Марине тогда не было и четырёх лет. На память осталось не так много фотографий, хроника домашних праздников – большую часть времени Сергей Дорофеев посвящал службе. После армии – работа в ГАИ, потом конвой и последние годы участковым. Получил погоны лейтенанта. Очередное ночное дежурство – и страшная новость. Сослуживцы приехали вместе с врачами.

Ирина Дорофеева, вдова милиционера: «День этот хочется вычеркнуть вообще из жизни, его, конечно, не вычеркнешь, эта беда всегда будет с нами с того времени, и планы не строю, боюсь ночных звонков, сообщений».

«Поеду к Марише и Ирише» – всегда говорил офицер после дежурства. Эту фразу даже спустя много лет помнит коллега Андрей Потапенко. В день, когда случилась трагедия, вместе заступили на дежурство. Ночью был вызов – семейный скандал, на обратном пути остановились проверить подозрительный автомобиль. На оживленной трассе без освещения случилась страшная авария – в них врезалась машина. Офицеру не было и 30-ти.

Андрей Потапенко, начальник Городокского районного управления внутренних дел: «С Сергеем я познакомился с 1-го дня службы, вместе проходили службу под одной крышей в одном райотделе. Я бы хотел его охарактеризовать как человека жизнерадостного, он не боялся проблем, когда нам, на тот момент молодым сотрудникам, ставилась задача, казалось, невыполнимая, Сергей всегда говорил: надо разобрать, всё успеем сделаем. И задачи выполнялись успешно».

Их героический уход из жизни останется в веках. Их имена звучат сегодня и прозвучат еще не раз под церковными сводами. Милиционеров, погибших при исполнении служебного долга, по традиции вспоминали во Всехсвятском храме. Кто-то потерял отца, кто-то – мужа, сына, и горечь этой утраты мало с чем сравнима. Родных, которые пришли зажечь свечу и помолчать, ни с кем другим не спутать – их видно по взгляду, полному тоски и горечи. Единственное утешение – теплые воспоминания и безграничное уважение друзей и коллег.

Этот памятник на берегу Свислочи – особое место для каждого сотрудника милиции. Сюда приходят вспомнить, но больше – помолчать. Некоторые сослуживцы приехали заранее. Все в парадном, оркестр, почетный караул – к погибшим на боевом посту идут, как к живым. В глазах каждого – от курсанта до генерала – понимание, что на их месте может оказаться каждый. И положить цветы у подножья – меньшее, что могут сделать соратники в знак благодарности за подвиг. В честь безвременно ушедших – оружейные залпы.

Руководство МВД, действующие милиционеры, ветераны, родные. Уже после церемонии говорили о службе, как сильно скучают и о том, что каждый стоящий здесь готов помочь и поддержать в любую минуту. Сейчас подставить плечо – как нельзя кстати: год был настоящим испытанием для сотрудников милиции. С ним справились и теперь готовы к любым потрясениям.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: «Белорусская милиция уже показала, что мы готовы к любым вызовам и угрозам. Но я хочу сказать: я стараюсь не вспоминать август 2020 года. Главная задача милиции и основная работа сотрудников органов внутренних дел не видна. Не просто так раскрываются преступления – это кропотливый ежедневный труд».

Даже в свой профессиональный праздник служба не прекращается ни на минуту – все ради спокойствия и безопасности. Расслабиться хоть ненадолго получается, разве что когда звучат поздравления – сегодня сотрудники милиции принимают их по всей стране. В их честь и торжества. И в честь тех, кто так и не смог вернуться домой.

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