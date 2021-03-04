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Погибли при исполнении служебного долга: истории милиционеров, которые стали примером отваги
Источник материала: ОНТ
Особенная дата сегодня не только у награждённых, а у всех, кто служит или служил в органах правопорядка. День белорусской милиции. Уже 104 года люди в форме каждый день несут службу ради спокойствия и безопасности белорусов. Утром торжества прошли в столице. К известному памятнику на берегу Свислочи съехались те, кто потерял самых дорогих, – отцов, сыновей, мужей.
ГОМЕЛЬ
Ноябрь 1993-го. События, которые развернулись в Гомеле, напоминали голливудский боевик. Наёмный киллер устроил стрельбу в районе привокзальной площади. Началась погоня – на одном из участков преступника преследовал старшина Константин Борисенко. Убегавший начал стрелять, милиционер вёл ответный огонь. Вдруг наемник бросает пистолет и кричит, что сдаётся. Но оказывается, у него в кармане было другое оружие.
Души не чаял в единственной дочери, но Елена почти не помнит папу. Когда его не стало, ей был всего годик. А когда девочка выросла, решила, что тоже хочет помогать людям и поступила в мед на врача. Память об отце – в чёрно-белых фотографиях, трогательных рассказах мамы и родного дяди: младший брат Константина Борисенко с тех пор всегда рядом с племянницей.
Подвиг Константина Борисенко – пример отваги, мужества и верности служебному долгу. Погибший при исполнении спецназовец навечно занесен в списки личного состава УВД. Его именем названа улица, на которой находится база отряда милиции особого назначения.
ВИТЕБСК
Милицейскую форму Марина примерит уже этим летом. Отличница юридического факультета через несколько месяцев получит диплом. Практика, экзамены, защита дипломной работы по теме «Биологические следы в раскрытии преступлений». А дальше – работа в уголовно-исполнительной инспекции.
В этом вузе должен был учиться и её отец, он сдал все экзамены и поступил на заочное. Но студенчество так и не наступило, 27 июля 2003 года во время службы его не стало. Свою последнюю фотографию с дочерью он сделал накануне 8 Марта.
Марине тогда не было и четырёх лет. На память осталось не так много фотографий, хроника домашних праздников – большую часть времени Сергей Дорофеев посвящал службе. После армии – работа в ГАИ, потом конвой и последние годы участковым. Получил погоны лейтенанта. Очередное ночное дежурство – и страшная новость. Сослуживцы приехали вместе с врачами.
«Поеду к Марише и Ирише» – всегда говорил офицер после дежурства. Эту фразу даже спустя много лет помнит коллега Андрей Потапенко. В день, когда случилась трагедия, вместе заступили на дежурство. Ночью был вызов – семейный скандал, на обратном пути остановились проверить подозрительный автомобиль. На оживленной трассе без освещения случилась страшная авария – в них врезалась машина. Офицеру не было и 30-ти.
Их героический уход из жизни останется в веках. Их имена звучат сегодня и прозвучат еще не раз под церковными сводами. Милиционеров, погибших при исполнении служебного долга, по традиции вспоминали во Всехсвятском храме. Кто-то потерял отца, кто-то – мужа, сына, и горечь этой утраты мало с чем сравнима. Родных, которые пришли зажечь свечу и помолчать, ни с кем другим не спутать – их видно по взгляду, полному тоски и горечи. Единственное утешение – теплые воспоминания и безграничное уважение друзей и коллег.
Этот памятник на берегу Свислочи – особое место для каждого сотрудника милиции. Сюда приходят вспомнить, но больше – помолчать. Некоторые сослуживцы приехали заранее. Все в парадном, оркестр, почетный караул – к погибшим на боевом посту идут, как к живым. В глазах каждого – от курсанта до генерала – понимание, что на их месте может оказаться каждый. И положить цветы у подножья – меньшее, что могут сделать соратники в знак благодарности за подвиг. В честь безвременно ушедших – оружейные залпы.
Руководство МВД, действующие милиционеры, ветераны, родные. Уже после церемонии говорили о службе, как сильно скучают и о том, что каждый стоящий здесь готов помочь и поддержать в любую минуту. Сейчас подставить плечо – как нельзя кстати: год был настоящим испытанием для сотрудников милиции. С ним справились и теперь готовы к любым потрясениям.
Даже в свой профессиональный праздник служба не прекращается ни на минуту – все ради спокойствия и безопасности. Расслабиться хоть ненадолго получается, разве что когда звучат поздравления – сегодня сотрудники милиции принимают их по всей стране. В их честь и торжества. И в честь тех, кто так и не смог вернуться домой.
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Особенная дата сегодня не только у награждённых, а у всех, кто служит или служил в органах правопорядка. День белорусской милиции. Уже 104 года люди в форме каждый...
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