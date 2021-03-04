В Европе проведут отборочный турнир по боксу на Олимпиаду

Источник материала: ОНТ

Европейский отбор на Олимпиаду в Токио для боксеров все-таки состоится.

Такое решение принял исполком международной федерации этого вида спорта. Турнир пройдет в Париже с 4 по 8 июня. Ранее в организации заявляли, что определят имена боксеров для участия в Олимпиаде по рейтингу. Официальная жеребьевка турнира, которая прошла в Лондоне почти год назад, останется в силе. Также не подлежат изменению исходы поединков, которые завершились. Таким образом, 16 лицензий в Европе на Игры в Токио уже разыграны.

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