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В Европе проведут отборочный турнир по боксу на Олимпиаду

04.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Европе проведут отборочный турнир по боксу на Олимпиаду

Европейский отбор на Олимпиаду в Токио для боксеров все-таки состоится.

Такое решение принял исполком международной федерации этого вида спорта. Турнир пройдет в Париже с 4 по 8 июня. Ранее в организации заявляли, что определят имена боксеров для участия в Олимпиаде по рейтингу. Официальная жеребьевка турнира, которая прошла в Лондоне почти год назад, останется в силе. Также не подлежат изменению исходы поединков, которые завершились. Таким образом, 16 лицензий в Европе на Игры в Токио уже разыграны.

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Европейский отбор на Олимпиаду в Токио для боксеров все-таки состоится. Такое решение принял исполком международной федерации этого вида спорта. Турнир пройдет в...
 
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