Помогал делать ремонт пенсионерке и украл $7000. На «заработанные» даже успел купить автомобиль

Источник материала: ОНТ

Он делал старушке ремонт и «заработал» на её доверии 7 тысяч долларов. Только вот она была не в курсе такого платежа.



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Пенсионерка обнаружила крупную пропажу – из её дома исчезли 7 тысяч долларов. Женщина сразу же вызвала милицию и рассказала, что деньги хранила в ящике. Две пачки – в каждой по 10 тысяч долларов. Одна из упаковок была вскрыта. Но кем?

Александр Колыско, сотрудник отдела информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома: «Внимание оперативников привлек 50-летний оршанец, который помогал пенсионерке с ремонтом квартиры» .

Этого «специалиста» женщине порекомендовали знакомые. С началом ремонта он стал частым гостем в доме 76-летней пенсионерки. Как выяснилось, на украденные деньги мужчина уже успел купить себе автомобиль.

Александр Колыско, сотрудник отдела информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома: «Также мужчина успел приобрести дорогую одежду и несколько примочек для иномарки, к слову, в последней он и жил все время после покупки».

От украденных денег осталось лишь 400 долларов. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.

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