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Помогал делать ремонт пенсионерке и украл $7000. На «заработанные» даже успел купить автомобиль
Источник материала: ОНТ
Он делал старушке ремонт и «заработал» на её доверии 7 тысяч долларов. Только вот она была не в курсе такого платежа.
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Пенсионерка обнаружила крупную пропажу – из её дома исчезли 7 тысяч долларов. Женщина сразу же вызвала милицию и рассказала, что деньги хранила в ящике. Две пачки – в каждой по 10 тысяч долларов. Одна из упаковок была вскрыта. Но кем?
Этого «специалиста» женщине порекомендовали знакомые. С началом ремонта он стал частым гостем в доме 76-летней пенсионерки. Как выяснилось, на украденные деньги мужчина уже успел купить себе автомобиль.
От украденных денег осталось лишь 400 долларов. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.
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Он делал старушке ремонт и «заработал» на её доверии 7 тысяч долларов. Только вот она была не в курсе такого платежа. Что произошло в Витебске? Смотрите в...
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