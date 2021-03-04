Источник материала: Хартия'97

РФ «влила» в режим Лукашенко больше денег, чем в собственные регионы 3 4.03.2021, 23:20

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На что ушли эти вливания?

Согласно расследованию, проведенному интернет-изданием «Открытые медиа», суммарные потери России за 25 лет субсидирования режима Лукашенко составляют как минимум $ 98,7 млрд. Так как у доллара в 1995 г. и доллара в 2019 г. разные покупательные возможности, то при переводе суммы потерь за все годы в валюту 2019 г. получается $ 116,1 млрд. Это не полная сумма. Подсчитаны лишь потери от экспорта в Беларусь нефти и газа, списанных долгов и контрабанды сигарет, пишет «Народная Воля» .

Российские потери

Об этом говорится в исследовании «Беларусь: движение против течения». Его автором стал профессор Высшей школы экономики, сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Заостровцев.

В исследовании экономист предложил обратить внимание на сигареты. По мнению участников табачного рынка, в 2019 г. ущерб от ввоза нелегальных сигарет в Россию вырос до 100 млрд руб. (стоимость дворца в Геленджике, по оценке ФБК Алексея Навального). По расчетам «Открытых медиа», за пять лет действия серой схемы потери российского бюджета от нелегальных белорусских сигарет оцениваются как минимум в $ 1,55 млрд.

Есть и другие потери, не учтенные в итоговой цифре. Бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев оценивал потери сахарной промышленности России от реэкспорта сахара Беларусью и Казахстаном только в 2017 г. в 70−80 млрд руб. С чем можно сравнить цифру 116 млрд?

Как пишет Андрей Заостровцев, в Беларуси — семь областей, включая Минск — отдельную административную единицу. Бюджет семи ближайших к белорусской границе российских регионов (Брянская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Смоленская и Тверская области) составил за 20 лет $ 132,7 млрд. Если бы Россия, к примеру, направила потерянные на поддержке режима Лукашенко миллиарды на развитие этих регионов, то их бюджет увеличился бы на 84 %.

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