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Жители Юго-Запада вышли на марш с национальными флагами
Источник материала: Хартия'97
Жители Юго-Запада вышли на марш с национальными флагами
Минчане протестуют ежедневно.
В столице продолжаются акции протеста.
Колонна людей с БЧБ-флагами прошлась в минском микрорайоне Юго-Запад, скандируя «Жыве Беларусь».
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане протестуют ежедневно.
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