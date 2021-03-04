|
Богатейший миллиардер России обеднел на $4,2 млрд за две недели
Источник материала: Хартия'97
Богатейший миллиардер России обеднел на $4,2 млрд за две недели
Его компания подешевела на 890 миллиардов российских рублей.
Миллиардер Владимир Потанин, возглавляющий рейтинг богатейших россиян от Forbes, прочно обосновался на «острове невезения».
На фоне трех ЧП подряд - с разливом дизтоплива летом, а затем обрушением цеха обогатительной фабрики и затоплением двух рудников - акции ключевого актива Потанина - ГМК «Норильский Никель» - камнем падают на Московской бирже, раз за разом проваливая попытки зацепиться за дно, пишет
Чуть больше чем за две недели компания - крупнейший в России и в мире производитель никеля и палладия - подешевела на 20%. С исторического максимума в 28224 рубля 19 февраля котировки спикировали до отметки 22336 рублей на 18.16 мск четверга.
Капитализация «Норникеля» рухнула на 890 млдр рублей, или 12 млрд долларов, а Потанин, владеющий пакетом в 35%, обеднел на 4,2 млрд долларов.
Крушение акций металлургического гиганта, которого инвесторы любили за щедрые дивиденды, высокую рентабельность и низкий долг, началось после того, как «Норникель» проиграл суд с Росприроднадзором из-за штрафа в размере 148 млрд рублей за разлив нефтепродуктов, признанный крупнейшей экологической катастрофой в российской Арктике с 1990х.
Сумма - примерно 2 млрд долларов - не является смертельной для «Норникеля», который держит на балансе 4,8 млрд долларов в виде «денежной кубышки».
Хуже, впрочем, то, что претензии государства продолжают множиться. После аварии на галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике компании в Норильске, где рухнула галерея дробильного цеха, похоронив под обломками трех рабочих, проверку начал Роструд.
В четверг ведомство объявило, что обнаружило нарушения у дочек «Норникеля» - «Норильскникельремонт» и «Медвежий ручей».
Применялась проектная документация без оценки соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда, до начала работ не оформлялся акт-допуск для производства работ на территории организации, не было мероприятий, обеспечивающих безопасность, заявил Роструд.
Словно понимая опасность своего положения, Потанин не скупится. В четверг он объявил, что «Норникель» выделит 150 млрд рублей на развитие Норильска. Это будут дополнительные мероприятия по развитию Норильска, которые не вошли в соглашение, подписанное компанией, правительством РФ, уточнил Потанин. Изначально «Норникель» собирался выделить почти вдвое меньше - 81,3 млрд рублей.
Акции отреагировали новым падением. По итогам основной сессии в четверг они потеряли еще 3,81%, а в ходе торгов обновили минимум за три месяца - 22174 рубля за штуку.
Масла в огонь подливает резкое падение цен на никель: фьючерсы на Лондонской бирже металлов дешевеют на 7%, до 16,2 тысячи долларов за тонну. Впрочем, «основной негатив связан с добывающими мощностями компании, и пока тут нет особенных улучшений», - говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Накануне Потанин сообщил, что «Норникель» рассчитывает стабилизировать работу затопленных рудников к 9 марта.
Акции «Норникеля» продолжают оставаться самыми дешевыми в секторе горнодобывающих компаний, отмечает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган: форвардный мультипликатор EV/EBITDA на 2021 года у ГМК составляет 4,1х, а форвардный P/E 0 около 5,1х.
«При цене на медь в районе 10 тысяч долларов это выглядит нонсенсом даже с учетом временной остановки рудников», - считает Коган.
Штраф не помешает «Норникелю» заплатить дивиденды, полагают аналитики «Атона»: компания сможет перечислить порядка 3,5 млрд долларов своим акционерам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его компания подешевела на 890 миллиардов российских рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)