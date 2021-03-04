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Опубликованы новые снимки Марса

05.03.2021 06:07 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Опубликованы новые снимки Марса

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  • 4.03.2021, 22:15
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Опубликованы новые снимки Марса

Изображения были получены камерой высокого разрешения на расстоянии от 330 до 350 километров до объекта.

Китайский зонд «Тяньвэнь-1» сделал новые снимки Марса. Фотографии были опубликованы в Twitter государственного телеканала CGTN.

В сообщении на сайте CGTN говорится, что космическая станция сделала три фото Марса в высоком разрешении: два панхроматических и одно цветное. Изображения были получены камерой высокого разрешения на расстоянии от 330 до 350 километров до объекта.

Журналисты заметили, что на запечатленных «Тяньвэнь-1» снимках можно увидеть небольшие кратеры, хребты, дюны и прочий рельеф Красной планеты. Диаметр самого большого кратера, который попал в объектив камеры, оценивается примерно в 620 метров. На цветном изображении можно заметить северный полярный круг Марса.

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Изображения были получены камерой высокого разрешения на расстоянии от 330 до 350 километров до объекта.
 
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