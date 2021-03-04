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Опубликованы новые снимки Марса
Источник материала: Хартия'97
Опубликованы новые снимки Марса
Изображения были получены камерой высокого разрешения на расстоянии от 330 до 350 километров до объекта.
Китайский зонд «Тяньвэнь-1» сделал новые снимки Марса. Фотографии были опубликованы в Twitter государственного телеканала CGTN.
В сообщении на сайте CGTN говорится, что космическая станция сделала три фото Марса в высоком разрешении: два панхроматических и одно цветное. Изображения были получены камерой высокого разрешения на расстоянии от 330 до 350 километров до объекта.
Журналисты заметили, что на запечатленных «Тяньвэнь-1» снимках можно увидеть небольшие кратеры, хребты, дюны и прочий рельеф Красной планеты. Диаметр самого большого кратера, который попал в объектив камеры, оценивается примерно в 620 метров. На цветном изображении можно заметить северный полярный круг Марса.
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Изображения были получены камерой высокого разрешения на расстоянии от 330 до 350 километров до объекта.
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