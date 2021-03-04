После встречи с Лукашенко министр обороны Беларуси уехал в Россию

4-5 марта проходит рабочий визит министра обороны Беларуси Виктора Хренина в Российскую Федерацию.





«В рамках визита в Минобороны России состоятся переговоры глав оборонных ведомств Беларуси и России, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества», — сообщает белорусское военное ведомство.

Александр Лукашенко 2 марта на совещании о белорусско-российском сотрудничестве в военной сфере рассказал о недавних переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Сотрудничеству в военной сфере стороны уделили большое внимание, Беларусь и Россия намерены и дальше действовать в рамках совместной группировки войск.

При этом Лукашенко отметил, что российская армия — «одна из сильнейших в мире, и белорусским военнослужащим было неплохо перенимать передовые методики ведения боевых действий, осваивать новейшее вооружение вместе с российскими военными». «Вот это направление президентом России было с воодушевлением поддержано», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что у стран в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею был опыт, когда российские самолеты прибыли в Беларусь для несения совместного дежурства с участием летчиков обеих стран. Лукашенко считает, что и в дальнейшем можно использовать этот опыт.

«Дайте нам эти самолеты (дополнительно к имеющимся в Беларуси). Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого», — заявил он.

«Должен сказать, что отторжения у президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть. Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах», — сказал Лукашенко.