Беларусь и Узбекистан намерены отменить разрешительную систему на все виды автоперевозок

Беларусь и Узбекистан признали целесообразным провести работу в части отмены разрешительной системы на все виды автоперевозок. Такое решение принято 3 марта в Ташкенте на заседании белорусско-узбекской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.



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Отмена разрешительной системы рассматривается с учетом взаимного товарооборота, а также динамичного развития сферы международных автоперевозок грузов перевозчиками обоих государств.

Кроме того, на заседании достигнута договоренность об увеличении квоты разрешений на текущий год и о предварительной квоте обмена разрешениями на 2022 год.

По информации Минтранса, в Ташкенте также прошло восьмое заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина и заместителя премьер-министра Узбекистана — министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова.

Одним из вопросов обсуждения стало сотрудничество в сфере транспорта. Так, несмотря на пандемию COVID-19, по итогам работы за 2020 год практически все аспекты транспорта показали стабильный рост или сохранили позиции, аналогичные 2019 году.

Рост взаимной торговли транспортными услугами между двумя странами увеличился практически на 80% по сравнению с 2019 годом.

В ходе заседания комиссии также обсуждалось сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта. На сегодняшний момент Белорусской железной дорогой проработаны все технические и технологические вопросы, необходимые для организации курсирования грузового поезда Минск — Ташкент в обоих направлениях. Стороны также продолжат взаимодействие по вопросу формирования конкурентных условий для осуществления перевозки грузов железнодорожным транспортом.

Что касается авиационного транспорта, то, как сообщает Минтранс, несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году наблюдался рост пассажиропотока, что свидетельствует о востребованности авиаперевозок в данном направлении. Стороны договорились провести консультации между авиационными властями по вопросу увеличения частоты выполнения регулярных рейсов.