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ЕЭК признала барьером требование властей Беларуси об обязательном ассортименте белорусских товаров в магазинах

05.03.2021 06:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уведомила Беларусь о необходимости исполнения обязательств по функционированию внутреннего рынка союза в сфере розничной торговли, говорится в сообщении ЕЭК.

ЕЭК признала барьером требование властей Беларуси об обязательном ассортименте белорусских товаров в магазинах
Фото носит иллюстративный характер

«Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке союза требование об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли страны. Республика Беларусь уведомлена о необходимости исполнения права ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Правительству Беларуси предложено в течение 30 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить устранение имеющихся нарушений и проинформировать ЕЭК о принятых мерах.

Как сообщал БелаПАН, в феврале Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси одобрило рекомендации по обеспечению соблюдения положений доктрины национальной продовольственной безопасности на 2021 год. В числе прочего субъектам торговли при реализации (поставке) продовольственных товаров, в том числе социально значимых, рекомендовано в 2021 году обеспечить достижение удельного веса продовольствия отечественного производства в объеме розничного товарооборота по итогам года на уровне не ниже 80—85%.

По итогам 2020 года доля импортных продовольственных товаров в организациях торговли составила 22,9%.   

 
 
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уведомила Беларусь о необходимости исполнения обязательств по функционированию внутреннего рынка союза в сфере...
 
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