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Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко отметил, что люди, которым сегодня вручались награды и генеральские погоны - как никогда заслужили это, пройдя через серьезные мужские испытания 2020-го года.
Об этом
В церемонии участвовало более 30 человек - представители армии и силовых структур, многодетные матери и женщины, достигшие больших профессиональных высот.
«Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих и самое главное — нацеленных на результат. И это очень важно. Ведь нация, которая заботится о завтрашнем дне, может сплотиться и успешно развиваться только на позитивных идеях и делах. Каждый из вас работает на Отечество и народ. Своим трудом вы делаете нашу страну сильнее и краше», - сказал Александр Лукашенко.
Вместе с главой МВД Иваном Кубраковым он поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником.
И отметил, что они «достойно справились с посягательствами на конституционный строй государства. До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами».
Генеральские погоны были вручены:
Орденом Франциска Скорины наградили директора гимназии №33 Минска Оксану Якубовскую, медалью Франциска Скорины – артистку Национального академического театра имени Янки Купалы Ольгу Нефедову.
Медалью «За трудовые заслуги» награжден первый зампредседателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич.
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Александр Лукашенко отметил, что люди, которым сегодня вручались награды и генеральские погоны - как никогда заслужили это, пройдя через серьезные мужские...
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