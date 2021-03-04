Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Александр Лукашенко отметил, что люди, которым сегодня вручались награды и генеральские погоны - как никогда заслужили это, пройдя через серьезные мужские испытания 2020-го года.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко 4 марта.

В церемонии участвовало более 30 человек - представители армии и силовых структур, многодетные матери и женщины, достигшие больших профессиональных высот.

«Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих и самое главное — нацеленных на результат. И это очень важно. Ведь нация, которая заботится о завтрашнем дне, может сплотиться и успешно развиваться только на позитивных идеях и делах. Каждый из вас работает на Отечество и народ. Своим трудом вы делаете нашу страну сильнее и краше», - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с главой МВД Иваном Кубраковым он поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником.

И отметил, что они «достойно справились с посягательствами на конституционный строй государства. До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами».

Генеральские погоны были вручены:

начальнику штаба - первому заместителю командующего войсками Западного оперативного командования ВС Владимиру Куприянюку ,

, заместителю председателя Госпогранкомитета Роману Подлиневу ,

, заместителю министра внутренних дел - командующему внутренними войсками Николаю Карпенкову ,

, начальнику Службы безопасности президента Дмитрию Шахраеву ,

, начальнику Оперативно-аналитического центра при президенте Андрею Павлюченко ,

, заместителю министра внутренних дел - начальнику криминальной милиции Геннадию Казакевичу.

Орденом Франциска Скорины наградили директора гимназии №33 Минска Оксану Якубовскую, медалью Франциска Скорины – артистку Национального академического театра имени Янки Купалы Ольгу Нефедову.

Медалью «За трудовые заслуги» награжден первый зампредседателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич.