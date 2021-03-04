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Весь мир в напряжении от чудовищного режима: лидеров ЕС, Великобритании, США и Канады попросили защитить журналисток «Белсата»
Источник материала: Партизан
Белорусский дом в Варшаве начал сбор подписей под петицией к лидерам ЕС, Великобритании, США и Канады. Фонд требует принятия санкций, которые вынудили бы режим Лукашенко освободить журналисток «Белсата», приговоренных к двум годам колонии общего режима.
Белорусский дом стал на защиту Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, осужденных 18 февраля судом Фрунзенского района Минска за «организацию массовых беспорядков», хотя на самом деле они освещали мирную акцию памяти на месте похищения Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября в больнице,
– Несмотря на абсурдные обвинения и отсутствие доказательств «управления протестующими», суд в Минске с нарушением не только общепринятых принципов справедливости, но даже белорусского права решил, что две молодые журналистки «Белсата» два ближайших года проведут в колонии! Такое судебное решение не может восприниматься иначе, чем как сигнал белорусской журналистике, что отражение в СМИ правды о преступлениях режима Лукашенко, описание протестов и передача людям настоящей картины политического кризиса в Беларуси будет восприниматься как антигосударственная деятельность и будет преследоваться, – пишет Белорусский Дом на
В Фонде уверены, что Александр Лукашенко не способен к диалогу об освобождении журналисток и обеспечению свободы слова в Беларуси. «Единственный язык, который он понимает, – это язык силы», – пишет Белорусский дом в Варшаве и призывает к реакции демократических лидеров Запада.
– Мы обращаемся к лидерам свободного мира: председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, премьер-министру Канады Джастину Трюдо – чтобы использовать все доступные возможности, в том числе чтобы оказать давление на режим в Минске путем усиления санкций по отношению к А. Лукашенко и его окружению, а также предприятиям, ключевым для удержания им власти, для освобождения обеих журналисток «Белсата», выполнения закона и ускорения разрешения политического кризиса в Беларуси.
Петицию в защиту журналисток Белсата можно подписать на сайте change.org. Письмо опубликовано на белорусском, польском и английском языках.
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Весь мир в напряжении от чудовищного режима: лидеров ЕС, Великобритании, США и Канады попросили защитить журналисток «Белсата»
Белорусский дом в Варшаве начал сбор подписей под петицией к лидерам ЕС, Великобритании, США и Канады. Фонд требует принятия санкций, которые вынудили бы режим...
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