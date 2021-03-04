Весь мир в напряжении от чудовищного режима: лидеров ЕС, Великобритании, США и Канады попросили защитить журналисток «Белсата»

Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, осужденных 18 февраля судом Фрунзенского района пишет belsat.eu Белорусский дом стал на защитуосужденных 18 февраля судом Фрунзенского района Минска за «организацию массовых беспорядков», хотя на самом деле они освещали мирную акцию памяти на месте похищения Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября в больнице,belsat.eu





сайте change.org. – Несмотря на абсурдные обвинения и отсутствие доказательств «управления протестующими», суд в Минске с нарушением не только общепринятых принципов справедливости, но даже белорусского права решил, что две молодые журналистки «Белсата» два ближайших года проведут в колонии! Такое судебное решение не может восприниматься иначе, чем как сигнал белорусской журналистике, что отражение в СМИ правды о преступлениях режима Лукашенко, описание протестов и передача людям настоящей картины политического кризиса в Беларуси будет восприниматься как антигосударственная деятельность и будет преследоваться, – пишет Белорусский Дом на





В Фонде уверены, что Александр Лукашенко не способен к диалогу об освобождении журналисток и обеспечению свободы слова в Беларуси. «Единственный язык, который он понимает, – это язык силы», – пишет Белорусский дом в Варшаве и призывает к реакции демократических лидеров Запада.





– Мы обращаемся к лидерам свободного мира: председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, премьер-министру Канады Джастину Трюдо – чтобы использовать все доступные возможности, в том числе чтобы оказать давление на режим в Минске путем усиления санкций по отношению к А. Лукашенко и его окружению, а также предприятиям, ключевым для удержания им власти, для освобождения обеих журналисток «Белсата», выполнения закона и ускорения разрешения политического кризиса в Беларуси.





Петицию в защиту журналисток Белсата можно подписать на сайте change.org. Письмо опубликовано на белорусском, польском и английском языках.











